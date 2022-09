Th Da Freak sortira son cinquième album, Coyote, le 7 octobre chez Howlin Banana Records (Kaviar Special, The Madcaps, Baston, Gloria). Tu peux d'ores et déjà découvrir un premier extrait, "Magaly should run", sur le tube (un clip réalisé par Clément Pelofy de Cosmopaark), et si tu ne connais pas encore cet artiste, on t'a laissé une petite session live filmée à Supersonic Records. [plus d'infos]