Les membres de Pauwels ont décidé de se séparer à cause d'une histoire de comportement. Ils vous en disent un peu plus là dessus via leur communiqué à la suite. [ plus d'infos ]

Le communiqué :



Ça a pris du temps, et avoir un peu de recul est nécessaire pour écrire ces quelques mots. Avec (un peu) moins d'amertume en bouche. Mais quand-même.



Pauwels c'est fini, et certain(e)s d'entre-vous le savent déjà.



C'est fini entre autres car l'un des membre du groupe a eu un comportement inacceptable envers plusieurs personnes, et deux autres membres du groupe étaient au courant de cette histoire et n'ont pas su comment réagir, ni quoi faire ou dire. La relation entre les membres du groupe, depuis n'a pas cessé de se dégrader au fil du temps, jusqu'à en arriver au point où nous préférons prendre chacun s des chemins différents.



On a tous honte. Honte de ne pas avoir su quoi faire, honte d'avoir mal agi. Honte de vous décevoir et surtout honte envers les personnes blessées. Les abus, les violences à caractère sexuelle et toute autre forme d'agressions sont à bannir de nos quotidiens et de ce qui nous rattache à eux/elles. C'est important de le dire car nous sommes tous concernés par ce genre de comportement autour de nous au quotidien.



Par respect pour les victimes, nous avons donc pris la décision de nous séparer et d'annuler tous les prochains concerts du groupe. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés dans ce projet, de près comme de loin.



Merci.