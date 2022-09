King Gizzard & the Lizard Wizard va sortir pas moins de 3 albums en octobre: Ice, death, planets, lungs, mushrooms and lava arrive le 7, Laminated denim le 12 et Changes le 28. Les 3 galettes vont sortir sur leur propre label, KGLW record. "Ice V" est le premier single à faire surface avec son clip, visible ci-dessous. [plus d'infos]