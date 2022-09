Depuis plusieurs années, David Ellefson (The Lucid, ex-Megadeth) et Jeff Scott Soto (Stot, Sons Of Apollo) parlaient de faire un projet commun. C'est maintenant chose faite, sous le nom Ellefson-Soto. Leur premier album, Vacation in the underworld va voir le jour le 7 octobre chez Rat Pak Records. Le premier single éponyme a été partagé et s'écoute ci-dessous. [plus d'infos]