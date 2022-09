Cannibal Corpse viendra en Europe en mars et avril 2023 en compagnie de Dark Funeral et Ingested. Chez nous, les américains passeront le 14 mars à Toulouse, le 18 mars à Lyon, le 21 mars à Rennes, le 22 mars à Paris, le 14 avril à Strasbourg et le 16 avril à Lille. Toutes les dates sont à la suite. [plus d'infos]