Étienne Gaillochet, batteur dans We Insist!, Zarboth ou encore Mule Jenny, a participé à la création de "La Ligne Pointillée...", un spectacle mêlant musique live et danse contemporaine qui se tiendra le 9 septembre au Temps Machine à Joué-Lès-Tours et le 18 octobre au théâtre Alexandre Dumas à St-Germain-en-Laye. Un extrait de cette production de la Cie Orienté Bancal est visible à la suite. [plus d'infos]