Moonburn, le nouvel EP 4 titres du groupe australien Tropical Fuck Storm, vient de sortir aux formats cassette, vinyle (7″) et numérique via Joyful Noise. Au programme un nouveau morceau, "Moonburn", une version acoustique d' "Aspirin (Slight Return)" et des reprises de The Stooges ("Ann") et de The Talking Heads ("Heaven").

