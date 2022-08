Le fondateur de Neurosis, Scott Kelly a annoncé arrêter ses activités musicales suite a des abus sur sa femme et ses enfants sur le plan émotionnel, financier, verbal et physique. Il a ajouté que "sa seule préoccupation pour le reste de sa vie est de prendre soin de sa famille, de lui laisser un espace sûr pour guérir et de reconstruire sa confiance".