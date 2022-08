Sam Richards (de Cult Leader) au chant et à la guitare, Matt Mascarenas au chant également et à la basse et enfin Brian Fell à la batterie ont monté un nouveau groupe : Rile. Premier méfait des trois lascars, "Pessimist", s'écoute à la suite, mixé par le très recommandable Kurt Ballou (Converge, etc.). [plus d'infos]