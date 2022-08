Anthony Green Circa Survive, Frank Iero My Chemical Romance, Travis Stever Coheed And Cambria, Tim Payne (Thursday) et enfin Tucker Rule (Thursday aussi) ont monté un nouveau groupe : L.S. Dunes. Un 1er morceau se découvre avec "Permanent rebellion". Le morceau figurera sur Past lives attendu pour le 11 novembre. L'album a été produit par Will Yip qui a collaboré avec Quicksand, Code Orange ou encore Turnstile par le passé. [plus d'infos]