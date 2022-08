Nicole Schneit aka Air Waves a dévoilé "The roof", un extrait de son prochain disque, The dance, dont la sortie est prévue le 9 septembre sur le label anglais Fire Records (The Lemonheads, Sebadoh, Vanishing Twin). Enregistré aux studios Figure 8 à Brooklyn, ce nouvel album réunit une ribambelle d'ivités : Skyler Skjelset (Fleet Foxes, Beach House), Luke Temple (choeurs, arrangements supplémentaires), Brian Betancourt (Hospitality, Sam Evian), Cass McCombs (choeurs), Rina Mushonga (choeurs), Frankie Cosmos (choeurs), Lispector (choeurs), David Christian (batterie), Ethan Sass (guitare, synthé), et Ben Florencio (batterie). [plus d'infos]