Zoë a publié un clip pour "White trash". Le morceau est présent sur Back into the light paru en septembre 2020. Le groupe est actuellement en tournée en support de cet album. [ plus d'infos ]





Back into the light tour :

Aug 26 : "West Stoner Sessions" - Sainte Pazanne (France-44)

Aug 27 : "Drew Or Die fest" The Black Lab - Wasquehal (France-59)

Sept 17 : "Le Boulodrome" - Champagnole (France-39)

Sept 18 : "Mey Kustom Day" - Meyrargues (France-13)

Sept 23 : "Zic Zac" - Ittre (Belgium)

Sept 24 : "Garage Créative" - Liège (Belgium)

Oct 7 : "Madfest" - Calais (France-62)

Oct 8 : "Stoner Night" - Middelkerke (Belgium)

Oct 29 : "Le Rinato" - Louviers (France-27)

Nov 26 : "Outlanders MC" - Tinqueux (France-51)