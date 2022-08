Viva las vengeance, le nouvel album de Panic! At The Disco, est paru le 19 aout. Le dernier clip du groupe de Brendon Urie est visible à la suite avec le titre "Sad clown". Notez que Panic! At The Disco sera en concert à l'AccorHotels Arena à Paris-Bercy, le 1er mars 2023. [plus d'infos]