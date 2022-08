The Murlocs, quintet punk psych-rock de Melbourne et side-project de Ambrose Kenny-Smith et Cook Craig de King Gizzard & The Lizard Wizard, sont de retour avec un sixième album, Rapscallion, qui paraîtra le 16 septembre prochain sur le label indépendant américain ATO (Black Pumas, Alabama Shakes, Okkervil River). Le clip de "Compos mentis" est visible à la suite. [plus d'infos]