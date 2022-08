Ben Gibbard, le frontman de Death Cab For Cutie, a joué devant les caméras de KEXP. Au programme "Roman Candles" et "Here To Forever", deux titres du nouvel album Asphalt meadows à paraitre le 16 septembre, "Cath..." et "Something so strong" (reprise d'un titre de Crowded House). C'est visible à la suite. [plus d'infos]