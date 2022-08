GIL, trio initié par Gilles Moret (ex-Noodles, ex-Dirty Hands, ex-Les Mains Sales) sortira un 6-titres chez Nineteen Something le 3 septembre. "Insolation" tiré de Lucarne se visionne ci-dessous où l'on trouvera aussi le visuel et la tracklist du CD. [plus d'infos]