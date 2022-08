Pilori sortira en formats physique son nouveau méfait, Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous, le 16 septembre ; la version digitale étant dispo dès à présent ce 26 août. Tous les détails sont ci-après et au lien BandCamp suivant.

