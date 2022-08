Luis Vasquez aka The Soft Moon sortira son nouvel album le 23 septembre via Sacred Bones (Zola Jesus, Vive La Void, John Carpenter). Trois extraits sont d'ores et déjà disponibles sur le tube : "Him" (avec Fish Narc), "Become the lies" et "Unforgiven" (avec Alli Logout de Special Interest). [plus d'infos]