Pilori sortira son nouveau méfait, Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous, le 16 septembre en formats physique, la version digitale étant légèrement en avance, programmée au 26 août. Trackliste et artwork sont disponibles. Ainsi que trois extraits : "Meurtrière", "Une livre de chair" et "...et le déluge".

