Pour les 25 ans de South Park, Primus a joué au Red Rocks festival. À la grande surprise du public, le groupe a été rejoint par Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush, ainsi que par Matt Stone, le co-créateur de South Park, qui est également batteur, qui n'était pas au courant de cette surprise. Les Claypool l'avait poussé à apprendre les parties de batterie de "Closer to the heart", sans lui révéler ses plans. La troupe a ensuite interprété le titre, visible ci-dessous. [plus d'infos]