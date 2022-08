Après un premier album solo en 2021, Nick Wheeldon, l'anglais parisien de Sheffield, revient le 4 novembre avec un second LP nommé Gift (Le Pop Club Records / Mauvaise Foi Records / Modulor). Sur ce disque il est accompagné de ses Demon Hosts : Danny Kendrick (Stratocastors) à la batterie et aux chœurs, Marius Atherton (Stratocastors) à la basse, Paul Rannaud (Volage) à la guitare solo et aux chœurs et Sébastien Adam (The Bewitched Hands) au piano, orgue, guitare acoustique et guitare solo sur "Saint Marie" et chœurs, tout cela sous l'oreille attentive de Vincent Hivert (producteur et 6ème membre du groupe). Un premier clip est à la suite. [plus d'infos]