The Bobby Lees est la nouvelle signature du label Ipecac Recordings. Les américains présentent "Monkey mind", le nouveau single du nouvel album nommé Bellevue, qui sortira le 7 octobre et sera composé de treize morceaux de rock'n'roll décomplexé. Les précommandes sont dispos en suivant le lien ci-dessous.

