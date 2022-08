On est en 2022 et le prix des matières premières flambent. Les supports (livres, disques et bientôt on l'imagine cassettes et fanzines) qui ont longtemps été des piliers d'une (contre)culture indépendante alternative sont en passe de devenir des objets de luxe, souvent récupérés dans des contextes purement mercantiles. En parallèle, on ne s'est jamais autant exprimé, on n'a jamais autant écrit et on n'a jamais autant reçu de textes et d'opinions que depuis l'explosion des plateformes d'expression digitales. Quelles places peuvent bien avoir dans ce contexte les projets de micro-édition et de fanzines?



Si on ne se hasardera pas à répondre ici en quelques mots à cette questions, la tenue des deuxièmes Universités d'été la Fanzinothèque à Poitiers sera l'occasion de célébrer et d'échanger sur les espaces libres d'expression et d'expérimentations (textuelles autant que formelles) que constituent encore aujourd'hui la micro-édition et le fanzinat.



Depuis 1989, la Fanzinothèque conserve et valorise des fanzines et des micro-éditions issus du monde entier. C'est à la fois un lieu de d'archivage unique au monde, avec une collection de plus de 50 000 ouvrages et un lieu de création contemporaine, à travers des expositions d'artistes et de micro-éditeurs, des workshops et un atelier d'impression.



Les Universités d'été sont l'occasion pendant quelques jours de créer un espace d'échanges, de discussion et d'ouverture au grand public. On pourra ainsi y participer à des tables rondes sur des sujets variés évoqués au travers de fanzines d'horizons et de formats divers: politique, rap, thématiques queer et féministes, supporters de foot, expériences de vie. On pourra assister aux concerts de Veik et Trotski Nautique, participer à des ateliers flip books (dès 8 ans), visiter une exposition consacrée aux fanzines de supporters (Gazzetta Ultra) et bien sûr déambuler parmi les stands d'exposants venus de toute la France.



Au travers de cet événement, la Fanzinothèque entend célébrer une culture en marge, menée par des amateurs passionnés et mettre en lumière des plateformes d'expression plus que jamais vitales auprès d'un public large, du spécialiste au néophyte.







Programme :



Jeudi 18 août :

- 18h00, pot d'accueil à la Fanzinothèque



Vendredi 19 août :

- 12h-19h, stands de fanzines

- 13h45, table ronde Fanzines et politique

- 15h15, table ronde Gildas Cosperec et Dig it !

- 16h45, table ronde Fanzines et foot

- 18h30 - 20h, radio Quartier Libre

- 21h, Concert Veik, + DJ David Snug



Samedi 20 août :

- 12h-19h, stands de fanzines

- 13h45, table ronde Autobiographies

- 15h15, table ronde Queer/feministe

- 16h45, table ronde Rapzines

- 18h30 - 20h, radio Quartier Libre

- 21h, Concert Trotski Nautique, + DJ sets



Dimanche 21 août :

- 12h-17h30h, stands de fanzines

- 11h30, restitution des rencontres bibliothécaires

- 14h30, projection du documentaire Fanzinat