Vented est le projet international de Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D'Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), et Simon C. Bondar (Sexual Education, White Tiger). Le groupe a partagé un nouveau morceau, "The end game" tiré de leur premier album Cruelty and corruption, attendu pour plus tard cette année. [plus d'infos]