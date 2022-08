Le 29/07 dernier, Machine Head a célébré les 23 ans de The burning red avec style. En effet, Ahrue Luster (Lions at the Gate, ex-Ill Nino, ex-Machine Head), le 2e guitariste du groupe de l'époque a été invité à jouer l'album en sa totalité avec Robb Flynn lors d'un live Youtube. Jared MacEachern, le bassiste actuel du groupe, n'a pas pu prendre part à la chouille car il a choppé le COVID. [plus d'infos]