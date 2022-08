Jesper Strömblad de The Halo Effect (et ex-In Flames également) s'est retiré de la tournée actuelle de son groupe. C'est Patrik Jensen de The Haunted qui le remplace. Il y a peu, il avait fait part de ses graves problèmes d'addiction à l'alcool. Le premier long format du groupe, Days of the lost, est attendu pour le 12 août chez Nuclear Blast.