Cult Leader et End ont uni leurs forces pour un spit-EP à paraître le 9 septembre : Gather & mourn. Pour information, End comporte notamment en son sein Brendan Murphy de Counterparts, Will Putney de Fit for an Autopsy et Billy Rymer (ex-Dillinger Escape Plan, Thoughtcrimes, etc.). Du léger quoi ! Deux titres de la bestiole s'écoutent sur BandCamp avec "Eden will drown" et "Ataraxis". C'est Deathwish Inc. qui est sur le coups côté label.

