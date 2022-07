Le projet d'Adrian Smith (Iron Maiden) et Richie Kotzen (Winery Dogs) Smith/Kotzen va sortir Better days.and nights le 16 septembre chez BMG. L'album live comportera 5 morceau inédits ainsi que 4 morceaux de Better days, sorti en Novembre dernier. "Hate and love" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]