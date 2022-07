Le personnel du Two minutes to late night show sont de retour avec une reprise de "Never gonna give you up" de Rick Astley. Le titre représente la 59e reprise du show, et pour cette édition, on retrouve Jon Sudano à la batterie, Pnut de 311 à la basse, Ryan "Fluff" Bruce (ex-Rest) et Ando San aux guitares et Jordan Olds au chant [plus d'infos]