Metallica a sorti une lyric video pour "Master of puppets", sorti il y a 36 ans de ça! Le titre est revenu à la surface récemment (et sur les top 50 du monde entier) grâce à le série Stranger Thing, qui a utilisé le morceau dans son épisode final. La lyric video se visionne dans la suite, ainsi que leur performance de "Bleeding me", live au Danemark. [plus d'infos]