Le label et collectif Dur et Doux a organisé un projet fou : les Secrètes sessions. Il s'agit de créations uniques filmées à La Tannerie, elles sont issues de la rencontre d'une bande de musiciens gravitant autour du label lyonnais et qui se sont rassemblés dans un studio pendant 3 jours. Puis, pendant 2 heures, ils se sont mêlé pour créer et enregistrer des chansons originales. Vous trouverez à la suite le premier épisode et pourrez naviguer pour toutes les découvrir. [plus d'infos]