Suite au succès de Passeur, ses mémoires publiées en 2021, JD Beauvallet poursuit avec la sortie le 10 novembre de Les années New Wave (GM Editions) dans lequel le célèbre journaliste, ancien rédac-chef des Inrocks, nous entraîne dans l'effervescence de la période punk, post punk et new-wave, à travers des entretiens, des portraits, des reportages et des sélections. Ce livre de 224 pages contient des photos rares de Kevin Cummins.

[ Précommande: FNAC ]