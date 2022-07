La Cave à Musique de Mâcon fêtera ses 30 ans durant tout le mois d'octobre. Le concert d'ouverture (le 07) accueillera Doppler et JMPZ. On soulignera aussi la soirée noïse/math-rock (le 20) avec Only You, Équipe de Foot et Gâtechien.

[ Cavazik.org: Site officiel ]