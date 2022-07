Fanzinat - Passion et histoires des fanzines en France est un documentaire (dont les titre et sous-titre indiquent bien ce dont il s'agit) qui va voir le jour le 7 octobre en DVD, VOD et projections-rencontres publiques. Une avant-première (gratuite) aura lieu le 21 août à14h30 au Confort Moderne de Poitiers. Laure Bessi, Guillaume Gwardeath et Jean-Philippe Putaud-Michalski sont les co-réalisateurs de l'objet qui bénéficie déjà d'un website.

[ Fanzinat.fr: site officiel ]