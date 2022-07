Les pionniers de l'indus new new-yorkais, Dope, ont annoncé leur prochain album, Blood money part zer0 pour le 24 février 2023. Pour montrer son appréciation à leurs fans, le groupe offrent l'album digital gratuitement via une inscription sur le site du groupe (en lien ci dessous). Le groupe a également partagé 2 extraits de l'album, "Believe" et "No respect", dispo dans la suite.

