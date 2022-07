Dead Cross, le projet hardcore de Dave Lombardo (Slayer, Suicidal tendencies, Misfits), Mike Patton (Faith No More, Tomahawk), Justin Pearson (The Locust, Retox) et Michael Crain (Retox, Festival Of Dead Deer) va sortir un nouvel album, II, le octobre chez Ipecac Recordings. Un morceau, "Reign of error", se visionne ci-dessous. [plus d'infos]