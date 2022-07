Non Serviam a participé à la compilation antifasciste Not a minute of silence​ avec notamment à leurs côtés des nouveaux titres de Feminazgül, Spectral Lore, Ancst, etc. Leur morceau "Dumbelheit" est dispo à la suite. Sortie physique de cette compilation prévue pour le 1er septembre mais elle s'écoute déjà en digital sur BandCamp.

