Birds in Row sortira son nouvel opus Gris Klein via le label maison de Cult of Luna, Red Creek, le 14 octobre. Il a été enregistré et produit par Amaury Sauvé tandis que le mixage et le mastering ont quant à eux été réalisés par Magnus Lindberg. On te propose, en sus des détails de l'objet dans la fiche du disque, deux titres dévoilés de la bête à savoir "Water wings" et "Nympheas". Et en bonus, une petite vidéo de la réalisation d'une lithographie sur pierre en lien avec cet album Gris Klein. [plus d'infos]