Le plus puissant télescope jamais lancé dans l'espace, le James Webb Space Telescope est entré en orbite en janvier 2022, et est enfin opérationnel depuis cette semaine. Pour marquer l'événement, Graham Gouldman (10CC) a écrit un titre avec Brian May (Queen) comme invité au chant et à la guitare. "Floating in Heaven" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]