Tout d'abord, Nita Strauss a bien rejoint le groupe de tournée de Demi Lovato, et ensuite, Zakk Wylde et Charlie Benante (Anthrax) seront bien les 2 membres qui prendront part à la tournée 2023 de Pantera auprès de Phil Anselmo et Rex Brown. Tout ça comme nous l'avions prédit ces derniers jours.