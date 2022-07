Il a été annoncé aujourd'hui que Pantera reviendra en 2023 pour une tournée, avec Phil Anselmo au chant, et Rex Brown à la basse. Les remplacements des frères Abbott (Vinnie et Dimebag) n'ont pas encore été annoncés; mais la rumeur circule que ce serait Zakk Wylde à la guitare (Black Label Society, Ozzy Osbourne) (ce qui ne serait pas une grosse surprise en soit) et Charlie Benante (Anthrax) à la batterie. La réponse des fans en ligne est assez mixée, car un Pantera sans les Abbott...