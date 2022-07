Testament a annoncé la sortie d'une réédition vidéo de Titans of creation (2020) pour le 9 septembre chez Nuclear Blast Records. Cette édition limitée va comporter des vidéos live de tous les morceaux de l'abum filmés live à San Francisco et édités comme des clips, qui seront disponibles sur un Blu-Ray qui accompagnera le CD. Gene Hoglan figure sur tous les morceaux (il a récemment quitté le groupe). L'un des morceaux, "Curse of Osiris" se visionne dans la suite. [plus d'infos]