Kerrang! a partagé le concert de Bullet For My Valentine à Blondies, à Londres. Le concert a été arrangé en collaboration avec la marque de rhum Dead Man's Fingers Rum. [ plus d'infos ]





Setlist:

"Knives"

"Piece of me"

"Scream aim fire"

"Your betrayal"

"Tears don't fall"

"Waking the demon"