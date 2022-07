Whitesnake continue ses revisites de ses plus grands hits pour un best of disponible en ce moment. "Guilty of love" a donc eu son traitement et se fait donc une peau neuve dans la suite.

En parallèle, nous avons appris que Whitesnake a annulé le reste de sa tournée européenne du à "des problèmes de santé au sein du groupe".

