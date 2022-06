Volbeat a annoncé une tournée européenne pour cet automne avec Skindred , Napalm Death et Bad Wolves comme support. [ plus d'infos ]

Dates:

Oct. 17 - Hamburg, DE - Barclays Arena

Oct. 20 - Denmark, DK - Royal Arena

Oct. 23 - Tampere, FI - NOKIA Arena

Oct. 26 - Leipzig, DE - QP Arena

Oct. 28 - Prague, CZ - O2 Universum

Oct. 30 - Lyon, FR - Le Radiant

Oct. 31 - Paris, FR - Le Zenith

Nov. 02 - Cologne, DE - Lanxess Arena

Nov. 05 - Budapest, HU - Barba Negra

Nov. 08 - Zurich, CH - Hallenstadion

Nov. 10 - Barcelona, ES - Sant Jordi Club

Nov. 11 - Bilbao, ES - Cubec

Nov. 12 - Madrid, ES - Vistalegre

Nov. 14 - Lisbon, PT - Sala Tego

Nov. 17 - Milan, IT - Lorenzini District

Nov. 18 - Rome, IT - Atlantico

Nov. 21 - Innsbruck, AT - Olympiahalle

Nov. 22 - Vienna, AT - Stadthalle

Nov. 25 - Munich, DE - Olympiahalle

Nov. 28 - Esch-Sur-Alzette, LU - Rockhal

Nov. 29 - Frankfurt, DE - Festhalle

Dec. 02 - Stuttgart, DE - Schleyerhalle

Dec. 04 - Warsaw, PL - Expo

Dec. 05 - Berlin, DE - Mercedes-Benz Arena

Dec. 08 - Antwerp, BE - Sportpaleis

Dec. 09 - Arnhem, NL - Geledome

Dec. 12 - Dublin, IE - 3Arena

Dec. 15 - Glasgow, UK - OVO Hydro

Dec. 16 - Leeds, UK - First Direct Arena

Dec. 17 - Cardiff, UK - Motorpoint Arena

Dec. 19 - Nottingham, UK - Motorpoint Arena

Dec. 20 - London, UK - Wembley Arena