Kabbel, le dernier projet solo en date de Gregory Hoepffner (Almeeva, Jean Jean, Time To Burn...), qui s'était fait remarquer l'année dernière avec l'EP End of norms vient de dévoiler son nouveau single, qui n'est autre qu'une reprise du "Wave" de Beck. Le clip réalisé live, en un unique plan séquence est visible dans la suite

[ Kabbel: Site ] [plus d'infos]