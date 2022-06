Le frontman des Foo Fighters, Dave Grohl a rejoint Paul McCartney sur scene au Glastonbury Festival le 25 juin dernier. C'était la première fois que le chanteur remettait les pieds sur scène depuis le décès de son batteur, Taylor Hawkins. Il y a interprété "I saw her standing there" des Beatles, suivi par "Band on the run" des Wings. [plus d'infos]