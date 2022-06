Attendu depuis juillet 2019 (3ans!) le summer vibration festival arrive avec de nombreuses nouveautés (nouvelle configuration du site, Brigade VSS, décoration exceptionnelle, etc...) et cela sur 3 jours (5 avec le Rock your Brain festival qui continue la fête le 24 et 25/07).

Le tout sur un beau site en Alsace, avec entre autres au programme Pierpoljak, Morcheeba, Sinsémilia.... Plus d'info sur le site

