Après 2 éditions annulées sur fond de crise sanitaire, Le Rock Your Brain Fest est de retour à Sélestat/Alsace les dimanche 24 et lundi 25 juillet 2022 pour une édition en plein air spéciale été. Au programme : Wardruna, Dropkick Murphys, Powerwolf, Jinjer, Tagada Jones... Toutes les infos sont sur le site.

[ Rock Your Brain Fest: Site ]