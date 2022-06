Tracii Guns, le guitariste de L.A. Guns souffre d'anxiétés, qui ont été déclenchées par la température trop élevée de la salle. Le guitariste a donc dû jouer le concert des toilettes climatisées des loges de la salle avec un petit ampli, ses pédales d'effets et un moniteur (et du papier). [plus d'infos]